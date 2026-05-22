Gustavo Adolfo Infante prepara denuncia por fraude procesal contra Sergio Mayer

Gustavo Adolfo Infante confirmó que su equipo legal está listo para presentar una denuncia penal contra Sergio Mayer por presunto fraude procesal. La medida se activa ahora que el juicio civil por daño moral, interpuesto por Mayer contra el conductor hace tres años, quedó firme tras la resolución del amparo en la última instancia.
La abogada Mariana Gutiérrez, representante legal de Infante, explicó que la nueva denuncia se fundamentará en la supuesta presentación de documentos falsos y contratos apócrifos por parte de Mayer durante el litigio, con el objetivo de engañar a las autoridades y obtener una indemnización de 2.5 millones de dólares.
“Ya perdió el amparo, que es la última instancia, y ahora sí se configura el delito de fraude procesal porque presuntamente engañó a las autoridades”, señaló Gutiérrez en entrevista con Infante. La denuncia será presentada ante la Fiscalía por el abogado penalista Alonso Becerra, quien colabora con el equipo jurídico del conductor.
El conflicto legal entre ambos se originó cuando Mayer, exdiputado de Morena, demandó a Infante por daño moral, alegando que comentarios del conductor le hicieron perder un supuesto contrato para un reality show familiar y exigía una indemnización de 2.5 millones de dólares. Los tribunales fallaron en contra de Mayer en primera, segunda y tercera instancia, y el amparo confirmó que no existía responsabilidad civil del conductor.
En paralelo, Mayer anunció su renuncia irrevocable a Morena el 15 de mayo, aunque según la defensa de Infante, el actor ya estaba suspendido del partido antes de hacer pública su salida. La abogada también acusó a Mayer de no asistir a audiencias clave del proceso interno del partido.
Infante negó la existencia de una orden de restricción en su contra por parte de Maribel Guardia y reiteró que la documentación presentada por Mayer era “apócrifa, totalmente falsa e inventada”.