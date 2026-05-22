Gustavo Adolfo Infante prepara denuncia por fraude procesal contra Sergio Mayer

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Tras perder en tres instancias la demanda por daño moral, el conductor Gustavo Adolfo Infante, a través de su abogada Mariana Gutiérrez, anuncia una denuncia penal por presunto fraude procesal contra Sergio Mayer, quien habría presentado documentos falsos para reclamar una indemnización de 2.5 millones de dólares.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/05/2026 08:12 AM.
En Espectáculos y editada el 22/05/2026 08:59 AM.