Maribel Guardia rompe el silencio tras ser reemplazada como tutora de su nieto

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Tras la designación judicial de Addis Tuñón como tutora definitiva de José Julián, la actriz costarricense Maribel Guardia respondió en Instagram con un mensaje de amor y resiliencia, mientras se reaviva la polémica legal y patrimonial que lleva años entre ella y la familia Tuñón.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/05/2026 08:54 AM.
En Espectáculos y editada el 22/05/2026 09:39 AM.