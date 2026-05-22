Maribel Guardia rompe el silencio tras ser reemplazada como tutora de su nieto

Un juez penal de la Ciudad de México nombró a la periodista y conductora Addis Tuñón como tutora definitiva de José Julián, hijo de la fallecida Imelda Garza Tuñón y del también fallecido Julián Figueroa, desplazando a Maribel Guardia, quien había ejercido el cargo durante los últimos dos años.
El 21 de mayo, la actriz costarricense utilizó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje sin mencionar el fallo judicial, pero que los seguidores interpretaron como un guiño a su situación legal: “Soy la tutora de mi vida, la arquitecta de mis sueños, y cada paso lo doy con amor y con Dios guiando mi corazón”. La publicación forma parte de una campaña publicitaria de una marca de calzado, pero generó una avalancha de comentarios de apoyo, entre los que destacan la cantante Lis Vega y la actriz Aranza.
El nombramiento de Tuñón fue anunciado en el programa televisivo De Primera Mano, donde la periodista mostró el documento judicial que avala la decisión y, como primera medida, solicitó la remoción de Marco Chacón, esposo de Guardia, como albacea del patrimonio heredado por el menor.
El conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón se remonta a abril de 2023, cuando falleció Julián Figueroa. Inicialmente ambas partes mantuvieron la compostura pública, pero la relación se fracturó a inicios de 2025. Guardia interpuso acciones legales contra su exnuera, acusándola de consumo de sustancias y de no ser apta para cuidar al menor. Un juez concedió a Guardia la tutela temporal por tres meses, pero Imelda logró revertir la resolución antes de su vencimiento y recuperó la custodia.
Posteriormente, la disputa se trasladó al patrimonio heredado de Joan Sebastian, abuelo paterno de José Julián, que incluye un rancho valorado en más de 50 millones de pesos, con alberca y capilla para la primera comunión del niño. Imelda acusa a Guardia y a Chacón de presentar un testamento alterado para apropiarse de bienes que corresponderían al fallecido Julián Figueroa. El abogado de Imelda, Antonio Lozano Gracia, declaró que Guardia “no cumplió con ninguna de las obligaciones” de la tutela, señalando la ausencia de una pensión alimenticia y la falta de manutención durante tres años.
En su intervención en De Primera Mano, Addis Tuñón explicó que el proceso de designación incluyó una terna de candidatos que comparecieron ante el juez. “Es una responsabilidad y la acepté, con todo el amor que le tengo al menor y con toda la cercanía que tenemos”, afirmó la conductora, aclarando que su rol no implica la administración económica del patrimonio, sino velar por el bienestar del niño.
Gustavo Adolfo Infante interpretó la ausencia de Guardia y Chacón en la comparecencia judicial como una señal de desinterés por el menor, mientras que la propia Tuñón subrayó que el patrimonio heredado garantiza que José Julián “no esté batallando”. Addis Tuñón, con más de 25 años de trayectoria en Radio Fórmula y Univisión, no guarda vínculo biológico con Imelda; su relación se basa en la afinidad profesional y afectiva que las ha unido como tías y sobrinas.