Rosalía se alza con el Ivor Novello a Compositora Internacional del Año en Londres

Rosalía, de 33 años, fue proclamada ganadora del Ivor Novello a Compositora Internacional del Año durante una ceremonia en el JW Marriott Grosvenor House, Londres, el pasado jueves. El premio, uno de los más respetados en la industria musical europea, la coloca en el mismo olimpo que Paul McCartney, Elton John y Adele.
Con este galardón, la catalana se convierte en la primera artista española en recibir el Ivor Novello en la categoría de compositora internacional, aunque no es la primera hispanohablante; Shakira obtuvo un reconocimiento especial en 2022.
Al aceptar el premio, Rosalía declaró: "Sé que hay compositores excepcionales que nunca recibirán el reconocimiento que se merecen, porque no son europeos blancos de clase media cuya educación haya sido lo suficientemente estable como para convertir un atisbo de talento en una carrera de éxito". Sus palabras fueron aplaudidas por el público presente.
El jurado de la Academia Ivors destacó que la obra de Rosalía, especialmente el álbum Lux, escrito en 13 idiomas diferentes, fusiona tradición y experimentación con una precisión e impacto extraordinarios, redefiniendo la composición de canciones contemporáneas.
El reconocimiento llega tras una serie de éxitos internacionales: en noviembre, la artista ganó el BRIT Award a Artista Internacional del Año en Manchester y ofreció una actuación memorable junto a Björk; además, su gira "Lux Tour" ha sido calificada con cinco estrellas por la prensa británica.
En la misma ceremonia también fueron homenajeados otros músicos: el británico Sam Fender recibió el Ivor Novello a Compositor del Año, la irlandesa CMAT obtuvo el premio al Mejor Álbum Euro‑Country y, a título póstumo, George Michael fue admitido como miembro de la academia.
El presidente de la Academia Ivors, Tom Gray, subrayó que "Rosalía está redefiniendo la composición de canciones, creando piezas que evolucionan constantemente y sumergen al oyente en su mundo".