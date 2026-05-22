Rosalía se alza con el Ivor Novello a Compositora Internacional del Año en Londres

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La cantante española Rosalía recibió el prestigioso Ivor Novello a Compositora Internacional del Año, convirtiéndose en la primera artista española en obtener este galardón. El reconocimiento, otorgado por la Academia Ivors, destaca su obra del álbum “Lux” y la sitúa al nivel de leyendas como Paul McCartney y Adele.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/05/2026 08:13 AM.
En Espectáculos y editada el 22/05/2026 09:11 AM.