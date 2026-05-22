Rumer Willis revela el lado más tierno de Bruce tras la demencia frontotemporal

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Rumer Willis, de 37 años, habló con The Inside Edit sobre la evolución de su vínculo con su padre tras el diagnóstico de demencia frontotemporal. La actriz destacó una nueva dulzura y cercanía emocional, y explicó cómo la familia ha adaptado su vida cotidiana para apoyar al actor de 71 años.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/05/2026 08:12 AM.
En Espectáculos y editada el 22/05/2026 08:54 AM.