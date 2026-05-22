Rumer Willis revela el lado más tierno de Bruce tras la demencia frontotemporal

En una entrevista concedida a The Inside Edit, Rumer Willis describió la experiencia de acompañar a su padre, Bruce Willis, después de que le diagnosticaran demencia frontotemporal (FTD) en 2023. La actriz, quien mantiene visitas frecuentes al actor, expresó su gratitud por poder verlo y señaló que, aunque la relación ha cambiado, ha descubierto una "dulzura especial" que antes no mostraba.
Según Rumer, la enfermedad ha revelado una faceta más tierna y vulnerable en su padre, contrastando con la imagen pública de "tipo duro" que ha caracterizado su carrera cinematográfica. "Siempre ha sido una especie de tipo machista, y ahora hay una ternura que tal vez Bruce no habría permitido antes", comentó.
Bruce Willis, diagnosticado en 2022 con afasia y en 2023 con demencia frontotemporal, anunció su retiro de la actuación tras el primer diagnóstico. La familia ha tomado decisiones para garantizar su cuidado permanente, incluyendo su residencia en una segunda casa cercana al hogar familiar, donde recibe atención las 24 horas del día.
Emma Heming Willis, esposa del actor, explicó que la condición de anosognosia impide que Bruce reconozca su enfermedad, lo que ha motivado la creación de un entorno estable para sus hijas menores, Mabel y Evelyn. "Él querría que ellas vivieran en un hogar pensado para ellas, no para su enfermedad", afirmó.
Rumer también señaló que el diagnóstico le abrió los ojos a la prevalencia de la demencia frontotemporal, recibiendo testimonios de personas que comparten experiencias similares. La actriz resaltó la importancia de la cercanía familiar y la adaptación cotidiana, como compartir desayunos y cenas varias veces a la semana.