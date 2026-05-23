Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, entra en coma tras sufrir derrame cerebral

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El músico de 65 años, conocido por su paso por Caifanes, fue trasladado de urgencia al hospital el 19 de mayo tras un derrame cerebral y se encuentra en estado de coma con pronóstico reservado, según comunicado familiar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/05/2026 09:18 AM.
En Espectáculos y editada el 23/05/2026 09:24 AM.