Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, entra en coma tras sufrir derrame cerebral

Alejandro Marcovich, reconocido guitarrista mexicano y exintegrante de la legendaria banda Caifanes, se encuentra en estado de coma después de haber sufrido un derrame cerebral el pasado 19 de mayo. La información fue confirmada por la familia del artista a través de un comunicado oficial difundido este viernes.
El comunicado, firmado por Gabriela Martínez, Béla y Diego Marcovich, indica que el músico fue trasladado de urgencia al hospital tras presentar los síntomas del accidente cerebrovascular. Desde su ingreso, el artista permanece en la unidad de terapia intensiva bajo observación constante, con un pronóstico reservado.
Marcó una pausa inmediata en los compromisos profesionales del guitarrista: los próximos conciertos y presentaciones programados fueron cancelados, y la familia agradeció públicamente las muestras de cariño y apoyo recibidas por parte de seguidores y colegas del medio artístico.
Con una trayectoria que abarca más de cuatro décadas, Alejandro Marcovich se consolidó como una figura clave del rock mexicano, participando en álbumes emblemáticos como El Diablito y El Silencio. Su estilo distintivo y su aporte a la evolución sonora de Caifanes lo convierten en un referente para varias generaciones de músicos.
Las autoridades sanitarias no han divulgado detalles adicionales sobre el estado de salud del artista, pero reiteran la gravedad de los derrames cerebrales y la importancia de la atención médica inmediata.
Se espera que la familia mantenga informada a la opinión pública sobre cualquier avance en la condición de Marcovich. Mientras tanto, los seguidores y la comunidad musical continúan enviando mensajes de apoyo y esperanza.