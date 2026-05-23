Miley Cyrus recibe su estrella en el Paseo de la Fama y celebra la inmortalidad

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La cantante estadounidense fue honrada con la estrella número 2 845 del Hollywood Walk of Fame, acompañada por Anya Taylor‑Joy y Donatella Versace, y destacó su trayectoria de dos décadas como ícono musical y filantrópico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/05/2026 09:18 AM.
En Espectáculos y editada el 23/05/2026 09:34 AM.