Miley Cyrus recibe su estrella en el Paseo de la Fama y celebra la inmortalidad

Miley Cyrus recibió este viernes la estrella número 2 845 del Hollywood Walk of Fame, ubicada frente a la sede de Madame Tussauds, en una de las avenidas más transitadas de la ciudad. La ceremonia contó con la presencia de la actriz Anya Taylor‑Joy y la diseñadora Donatella Versace, quienes elogiaron la capacidad de la artista para “hacer lo que sea que se quiera, sin pedir permiso a nadie”.
Al recibir el reconocimiento, Cyrus recordó su canción “Walk of Fame”, cuyo estribillo proclama “vivirás para siempre”, y la vinculó al concepto de inmortalidad que celebró durante el evento.
La Cámara de Comercio de Hollywood resaltó que la cantante, de 33 años, ha sido nominada tres veces al Globo de Oro en la categoría musical y ha obtenido múltiples discos certificados como platino y diamante. Tras su debut como Hannah Montana, la artista ha transitado sin dificultad entre pop, rock, country, soul y alternativo, consolidándose como un “camaleón musical”.
En 2024, Cyrus ganó su primer Grammy por “Flowers”, canción que encabezó las listas globales en 2023, y ha lanzado álbumes como Something Beautiful y Endless Summer Vacation, que afirman una carrera definida por la evolución constante más que por épocas.
Más allá de la música, la estrella también reconoce su labor filantrópica: fundadora de la Happy Hippie Foundation, que apoya a jóvenes LGBTQ+, y de la Miley Cyrus Foundation, dedicada a ayudar a madres en situación de vulnerabilidad.