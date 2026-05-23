Stephen Colbert se despide de “The Late Show” con Paul McCartney

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Tras once años al frente del programa nocturno de CBS, Stephen Colbert celebró su última emisión acompañada de Paul McCartney, Bryan Cranston, Paul Rudd y otros invitados. La cancelación, anunciada por razones económicas, ha despertado sospechas de presiones políticas vinculadas al expresidente Donald Trump.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/05/2026 09:25 AM.
En Espectáculos y editada el 23/05/2026 09:29 AM.