Angine de Poitrine se disculpa tras polémica por uso de emoji de frijoles en México

El grupo experimental canadiense Angine de Poitrine, confirmado para el cartel del Corona Capital 2026, ofreció una disculpa oficial tras la fuerte oleada de críticas que surgió en redes sociales por el uso de un emoji de frijoles en la publicación del anuncio del festival. Usuarios mexicanos interpretaron el gesto como una referencia despectiva, vinculada al término "frijolero", considerado un insulto xenofóbico.
La controversia comenzó cuando la banda compartió en sus historias de Instagram el cartel oficial del festival acompañado del mencionado emoji. En cuestión de horas, la publicación se viralizó en X (antes Twitter) y TikTok, generando indignación y demandas para que el festival cancelara su participación. El debate se centró en la carga simbólica del emoji en México, donde los frijoles son parte esencial de la gastronomía, pero su uso como estereotipo puede resultar ofensivo.
En respuesta, Angine de Poitrine emitió un comunicado dirigido a sus seguidores mexicanos, explicando que el uso del emoji no tenía intención ofensiva y que desconocían la carga cultural que podría tener en México. La agrupación afirmó que en Canadá el símbolo carece de connotaciones negativas y reconoció la falta de sensibilidad cultural al publicar sin considerar el contexto local. Además, prometieron revisar con mayor cuidado sus futuras publicaciones para evitar malentendidos similares.
Angine de Poitrine, dúo originario de Quebec formado en 2019 bajo los seudónimos Khn de Poitrine y Klek de Poitrine, se ha destacado por su propuesta experimental que combina jazz, rock progresivo y música microtonal, acompañada de una estética visual basada en máscaras y vestuarios de papel maché. Su creciente popularidad en plataformas digitales les valió un lugar en el prestigioso festival mexicano, pero la polémica ha puesto de relieve la importancia de la sensibilidad intercultural en la era digital.
El Corona Capital aún no ha anunciado cambios en el lineup, pero la situación ha reavivado el debate sobre la "cancel culture" y la responsabilidad de los artistas internacionales al interactuar con audiencias de diferentes contextos culturales.