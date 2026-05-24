Angine de Poitrine se disculpa tras polémica por uso de emoji de frijoles en México

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El dúo canadiense Angine de Poitrine emitió una disculpa pública después de que su publicación con un emoji de frijoles en Instagram fuera interpretada como un insulto racista hacia México, provocando críticas y peticiones de cancelación de su presentación en el Corona Capital 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/05/2026 06:42 AM.
En Espectáculos y editada el 24/05/2026 07:14 AM.