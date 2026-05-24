Canelo Álvarez celebra su quinto aniversario de bodas con emotivo mensaje a Fernanda Gómez

En medio de la conferencia de prensa que anunció su próximo enfrentamiento contra Christian Mbilli frente a las Pirámides de Giza, el campeón mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez sorprendió a sus seguidores con una emotiva publicación en redes sociales dirigida a su esposa, Fernanda Gómez, por su quinto aniversario de bodas.
El púgil escribió: “Felices 5 años de casados, mi hermosura. Que sean muchísimos años más juntos, llenos de amor, felicidad y momentos inolvidables. Te amo”, acompañando el texto con una fotografía de la pareja. El gesto generó una avalancha de comentarios de apoyo y cariño, reafirmando la popularidad de la familia Álvarez‑Gómez en el ámbito deportivo y del espectáculo.
Fernanda Gómez, empresaria del sector de belleza y moda, ha integrado a sus hijas en sus actividades cotidianas. El 8 de agosto de 2025 nació su segunda hija, Eva Victoria, quien recientemente acompañó a su padre al gimnasio, generando ternura entre los seguidores.
La pelea, por el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), enfrenta a Álvarez, quien busca retomar el protagonismo tras su derrota ante Terence Crawford en septiembre de 2025, contra el invicto Mbilli (29 victorias y 1 empate). El combate, bajo el lema “México contra el Mundo”, será la única presentación de Canelo en 2026 y se celebrará en el marco de las fiestas patrias mexicanas.
La transmisión en vivo desde Riad reunirá a celebridades y figuras del deporte, consolidando una noche donde el espectáculo y el boxeo se unen en un escenario internacional de alto impacto.