Canelo Álvarez celebra su quinto aniversario de bodas con emotivo mensaje a Fernanda Gómez

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Durante su gira promocional en Egipto, Saúl ‘Canelo’ Álvarez dedicó a su esposa Fernanda Gómez un tierno mensaje por sus cinco años de matrimonio, mientras se prepara para el combate mundial contra Christian Mbilli en Arabia Saudita.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/05/2026 06:43 AM.
En Espectáculos y editada el 24/05/2026 07:19 AM.