Christian Nodal confiesa lo difícil que fue crear su nuevo álbum “Bandera Blanca”

...

El cantante sonorense reveló que la producción de su quinto disco de estudio estuvo marcada por una profunda turbulencia emocional y por métodos de grabación improvisados. A través de trece canciones, el artista busca una “tregua emocional total” y reafirmar su sello mariacheño.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/05/2026 06:41 AM.
En Espectáculos y editada el 24/05/2026 07:10 AM.