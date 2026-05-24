Cortometraje 'Para los contrincantes' gana la Palma de Oro en Cannes

En la jornada de premiación del Festival de Cannes 2026, el cortometraje Para los contrincantes se convirtió en una de las producciones mexicanas más comentadas al recibir la Palma de Oro al Mejor Cortometraje. Dirigido por el cineasta argentino Federico Luis y realizado como coproducción entre México, Chile, Francia y Reino Unido, la obra destaca por retratar con sensibilidad el ambiente de Tepito y el boxeo infantil.
La cinta, de 14 minutos de duración, sigue la vida de Damián (interpretado por Gael Martínez), un niño del barrio que persigue “el gran sueño mexicano” de convertirse en campeón de boxeo. La historia muestra cómo el deporte se vuelve eje emocional y símbolo de superación en un entorno marcado por la presión y la violencia.
El jurado elogió la forma en que el film muestra Tepito no como un foco de criminalidad, sino como una comunidad humana y resiliente. Federico Luis explicó que trabajó de la mano con jóvenes boxeadores y residentes del barrio para lograr una representación auténtica, evitando los estereotipos habituales.
La producción contó con el apoyo de Estudios Churubusco y la participación de actores mexicanos como Leonardo Alonso y Brandon López, quienes aportaron mayor verosimilitud al relato. En su discurso tras la premiación, el director resaltó la necesidad de que el cine abra espacio a historias sociales que reflejen la realidad y los sueños de los habitantes de Tepito.
Con este reconocimiento internacional, Para los contrincantes no solo eleva el perfil del cine mexicano en festivales de talla mundial, sino que también pone en el centro del debate la importancia del deporte como vía de movilidad social para los niños de barrios populares.