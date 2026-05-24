Cortometraje 'Para los contrincantes' gana la Palma de Oro en Cannes

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El corto mexicano‑argentino 'Para los contrincantes', ambientado en el barrio de Tepito y centrado en el boxeo infantil, se alzó con la Palma de Oro al Mejor Cortometraje en el Festival de Cannes 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/05/2026 06:37 AM.
En Espectáculos y editada el 24/05/2026 06:51 AM.