Paty Cantú impulsa la concientización sobre salud mental y hipotiroidismo durante su gira 2026

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La cantante mexicana Paty Cantú utiliza su gira y su música para normalizar el diálogo sobre salud mental y promover la detección temprana del hipotiroidismo, invitando a sus seguidores a realizar chequeos médicos anuales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/05/2026 06:37 AM.
En Espectáculos y editada el 24/05/2026 06:52 AM.