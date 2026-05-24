Paty Cantú impulsa la concientización sobre salud mental y hipotiroidismo durante su gira 2026

Paty Cantú, la cantante y compositora originaria de Guadalajara, ha convertido su experiencia personal en una herramienta de acompañamiento para sus seguidores, enfocándose en la normalización del discurso sobre salud mental y la detección temprana del hipotiroidismo.
En el marco del lanzamiento de su gira de mayo de 2026, con presentaciones en La Maraka y varias fechas en la Ciudad de México, la artista reiteró que expresar emociones o reconocer problemas psicológicos no constituye una "victimización", sino un acto de responsabilidad y autocuidado. Según Cantú, abrir estas conversaciones facilita que otras personas busquen apoyo y se sientan menos solas.
Además de su compromiso con la salud mental, la cantante ha llamado la atención sobre la importancia de los chequeos médicos anuales para detectar afecciones como el hipotiroidismo. La falta de producción suficiente de hormonas tiroideas afecta el metabolismo, el ritmo cardíaco y la energía del organismo, provocando síntomas como fatiga, aumento de peso, sensibilidad al frío, depresión y problemas de concentración.
Paty Cantú compartió que ella asiste a terapia de forma constante, incluso "el doble" de lo que considera necesario, y que la música se ha convertido en un espacio de catarsis y sanación tanto para ella como para su público. Desde su perspectiva, la canción funciona como un acompañamiento colectivo que brinda identificación y consuelo a quienes atraviesan procesos emocionales.
Con la gira en curso y una nueva fecha programada para agosto de 2026 en la Ciudad de México, la intérprete de "Goma de Mascar" continúa impulsando proyectos que combinan arte y bienestar, invitando a sus fans a cuidar tanto su salud mental como física para lograr una mejor calidad de vida.