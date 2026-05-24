Taylor Swift y Travis Kelce asisten al Juego entre Cavaliers y Knicks

Los fanáticos del baloncesto de Cleveland fueron testigos de una aparición inesperada el sábado. La cantante Taylor Swift y su prometido, el tight end de los Kansas City Chiefs Travis Kelce, se sentaron a pie de cancha durante el Juego 3 de la Final de la Conferencia Este entre los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks. La pareja llegó al Rocket Arena minutos antes del salto inicial y rápidamente captó la atención de la audiencia.
Kelce, oriundo de Cleveland y recién firmado por tres años y 54 millones de dólares con los Chiefs, mostró su entusiasmo animando a los Cavs, mientras Swift, que ha asistido a varios partidos de los Chiefs, se convirtió en una presencia habitual en eventos deportivos desde que comenzó su relación con Kelce. En 2024, la cantante también acompañó al jugador al Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en el Estadio de los Yankees.
Los Knicks, con ventaja 2‑0 en la serie al mejor de siete, buscaban consolidar su dominio tras ganar los dos primeros encuentros en el Madison Square Garden. La presencia de la famosa pareja no alteró el desarrollo del juego, pero sí generó un notable revuelo en redes sociales, donde los aficionados compartieron imágenes y videos bajo los hashtags #TaylorSwift #TravisKelce #Cavaliers.
Kelce, que ha sido homenajeado en Cleveland junto a su hermano Jason (exjugador de los Philadelphia Eagles) con muñecos cabezones en 2024, anunció su compromiso con Swift el año pasado y se rumorea que la boda podría celebrarse este verano.
El resultado final del partido quedó fuera del alcance de este reporte, pero la asistencia de Swift y Kelce subraya la creciente intersección entre la música pop y los deportes profesionales en los Estados Unidos.