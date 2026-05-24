Taylor Swift y Travis Kelce asisten al Juego entre Cavaliers y Knicks

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La superestrella del pop y el tight end de los Chiefs se ubicaron en la zona de la cancha del Rocket Arena, generando gran revuelo entre los aficionados mientras los Cavaliers intentaban revertir la desventaja 0‑2 contra los Knicks.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/05/2026 06:42 AM.
En Espectáculos y editada el 24/05/2026 07:02 AM.