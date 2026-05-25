Alejandro González Iñárritu presenta libro que revive el making‑of de “Amores perros”

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A 25 años del estreno de la película que marcó al cine mexicano, Alejandro González Iñárritu lanzó un libro con fotografías inéditas, storyboards y anotaciones del rodaje. La presentación tuvo lugar en la Cineteca Chapultepec, con la escritora Wendy Guerra y el cineasta Fernando Llanos, y generó gran afluencia de público y fanáticos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/05/2026 05:58 AM.
En Espectáculos y editada el 25/05/2026 06:35 AM.