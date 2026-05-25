Anne Hathaway estuvo “legalmente ciega” durante una década, revela en entrevista del NYT

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La actriz ganadora de Óscar confesó que padeció problemas de visión durante diez años, hasta que una cirugía le devolvió la vista, describiendo la recuperación como un milagro.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/05/2026 04:13 PM.
En Espectáculos y editada el 25/05/2026 07:15 PM.