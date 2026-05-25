Pánico en MasterChef 24/7: Elevador falla en vivo y casi provoca tragedia con concursantes en TV

...

Durante la primera gala de eliminación de MasterChef 24/7, un elevador descendió sobre los participantes Luis, Arturo y Claudia, obligándolos a escapar de la cabina. El incidente, que se transmitió en vivo, generó polémica y una ola de reacciones en redes sociales, poniendo en evidencia fallos de seguridad en la producción del reality.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/05/2026 08:52 AM.
En Espectáculos y editada el 25/05/2026 10:07 AM.