Pánico en MasterChef 24/7: Elevador falla en vivo y casi provoca tragedia con concursantes en TV

En la transmisión en vivo de la primera gala de eliminación de MasterChef 24/7, un inesperado fallo de producción puso en riesgo la integridad física de tres concursantes. Luis, Arturo y Claudia, seleccionados para subir al balcón que les garantizaba una semana más en el programa, fueron sorprendidos por un elevador que descendía antes de que la plataforma llegara a la planta baja del foro.
Los participantes, al percatarse del peligro, abandonaron la cabina a toda prisa mientras el elevador continuaba su descenso. El incidente quedó registrado en la transmisión, generando una inmediata ola de críticas y preocupación en redes sociales bajo los hashtags #MasterChefAccidente y #SeguridadEnTV.
Según testigos presentes en el set, ni los concursantes ni el equipo de producción notaron que el elevador no había completado su recorrido. La falta de señalización y la ausencia de protocolos de seguridad claros fueron señalados como las principales causas del percance.
El presentador del programa, Javier, quien también fue el primer eliminado de la noche, informó a la audiencia que la producción había detenido la transmisión momentáneamente para atender la situación y garantizar la seguridad de los involucrados.
En declaraciones posteriores, el equipo de MasterChef 24/7 aseguró que se iniciará una investigación interna y que se revisarán los procedimientos de seguridad para evitar incidentes similares en futuras emisiones.
El episodio ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los productores de reality shows en la protección de sus participantes, especialmente en escenarios que implican maquinaria y equipos de gran tamaño.