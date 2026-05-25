Fátima Bosch se deslinda de Giovanni Laguna tras acusaciones de violencia

...

La ex‑Miss Universo México, Fátima Bosch, aclaró que su vínculo con el maquillista Giovanni Laguna es estrictamente profesional y rechazó cualquier asociación con el escándalo de violencia que involucra al artista.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/05/2026 02:44 PM.
En Espectáculos y editada el 25/05/2026 06:51 PM.