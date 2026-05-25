Fátima Bosch se deslinda de Giovanni Laguna tras acusaciones de violencia

Fátima Bosch, la ganadora del certamen Miss Universo 2025, emitió un comunicado en el que se deslinda de cualquier relación personal con el maquillista Giovanni Laguna, quien ha sido señalado por presunta violencia contra la modelo Andrea del Val.
En una entrevista con la prensa, la modelo tabasqueña explicó que conoció a Laguna únicamente el día que lo contrató para maquillarla en el Festival de Cannes. "Fue una relación meramente laboral; él no es mi estilista oficial ni forma parte de mi círculo cercano", afirmó Bosch.
Laguna, reconocido por trabajar con las misses venezolanas, fue acusado por Andrea del Val de haberla agredido físicamente. En el video que circuló, la modelo menciona el nombre de Bosch, lo que generó especulaciones sobre una supuesta amistad entre ambos. Bosch rechazó enérgicamente esas insinuaciones y pidió que no la involucren en polémicas ajenas a ella.
La Miss Universo también recordó que la organización Miss Universo asigna a sus propias profesionales de maquillaje, vestuario y estilismo, por lo que cualquier vínculo con Laguna se limitó al evento de Cannes.
Por su parte, Giovanni Laguna defendió a la modelo y manifestó su intención de evitar que Andrea del Val mencione nombres que, según él, podrían convertir la situación en un "show" mediático.
El caso sigue bajo la mirada del público y de las autoridades, mientras Bosch se mantiene al margen de la controversia.