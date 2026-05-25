Gerard Piqué y Clara Chía aparecen en el segundo concierto de Bad Bunny en Barcelona

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El exfutbolista y su pareja fueron captados disfrutando del espectáculo del Conejo Malo en el Estadi Olímpic Lluís Companys, generando polémica en redes sociales y recordando su reciente escapada romántica a Venecia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/05/2026 04:12 PM.
En Espectáculos y editada el 25/05/2026 06:56 PM.