Gerard Piqué y Clara Chía aparecen en el segundo concierto de Bad Bunny en Barcelona

En el marco de la gira "Debí tirar más fotos" de Bad Bunny, el Estadi Olímpic Lluís Companys volvió a vibrar con el segundo concierto del artista en la ciudad. Entre la multitud de asistentes, varios rostros del fútbol internacional se hicieron notar, entre ellos el exdefensor del Barcelona y exesposo de Shakira, Gerard Piqué, junto a su pareja Clara Chía.
Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a la pareja disfrutando del espectáculo mientras el cantante interpretaba sus temáticas de despecho. El video se viralizó rápidamente, provocando opiniones divididas: algunos usuarios elogiaron la presencia discreta de los futbolistas, mientras que otros cuestionaron la asistencia de Piqué a un evento de carácter festivo tras la reciente ruptura con Shakira.
Junto a Piqué, también se avistó al futbolista español Riqui Puig, actual jugador del LA Galaxy, quien compartió la noche con el cantante. La presencia de figuras del deporte subraya la creciente intersección entre el mundo futbolístico y el espectáculo musical.
Este avistamiento llega pocos días después de que medios internacionales publicaran fotografías de Piqué y Clara Chía en un viaje romántico a Venecia, Italia, donde celebraron su cuarto aniversario de relación. Las imágenes mostraban a la pareja recorriendo el Gran Canal y disfrutando de la arquitectura veneciana, reforzando su imagen de pareja pública.
En conclusión, la asistencia de Gerard Piqué y Clara Chía al concierto de Bad Bunny no solo alimentó la conversación en redes, sino que también reafirmó la tendencia de los deportistas a convertirse en celebridades mediáticas, ampliando su presencia más allá del terreno de juego.