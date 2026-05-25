Khloé Kardashian genera polémica tras desungular a sus gatas

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La empresaria y estrella de reality muestra arrepentimiento por haber sometido a sus felinos a la desungulación, una práctica prohibida en California y considerada maltrato animal, lo que desata críticas de activistas y usuarios en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/05/2026 05:54 AM.
En Espectáculos y editada el 25/05/2026 06:15 AM.