Maribel Guardia anuncia cambio de testamento y excluye a su nieto del legado total

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La actriz costarricense, tras la pérdida de la tutela legal de su nieto José Julián, declara que reestructura su testamento; el menor ya no recibirá la totalidad de la fortuna y los recursos estarán sujetos a restricciones hasta los 30 años.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/05/2026 05:54 AM.
En Espectáculos y editada el 25/05/2026 06:29 AM.