Maribel Guardia anuncia cambio de testamento y excluye a su nieto del legado total

En una entrevista concedida a los medios, Maribel Guardia confirmó que está modificando formalmente su testamento, dejando fuera del reparto total de su patrimonio a su nieto José Julián, quien había sido beneficiario exclusivo tras la muerte de su hijo Julián Figueroa.
El cambio se produce después de que la actriz dejara de ser la tutora legal del menor, cargo que pasó a la periodista Adis Tuñón de De Primera Mano (Imagen Televisión). La decisión legal, sumada a la larga disputa familiar iniciada en enero de 2025 contra su exnuera Imelda Tuñón, ha motivado a Guardia a blindar sus bienes mediante cláusulas que impedirán su administración por terceros mientras el beneficiario sea menor de edad.
Según la propia Guardia, los recursos que se asignen al joven solo podrán ser retirados cuando cumpla 30 años, garantizando así una estabilidad financiera a largo plazo y evitando posibles interferencias externas.
El anuncio se enmarca en una serie de conflictos que han sacudido a la familia Figueroa-Guardia, incluyendo denuncias por maltrato familiar, demandas de difamación contra figuras como José Manuel Figueroa y procesos judiciales entre Gustavo Adolfo Infante y Marco Chacón.
Maribel Guardia reiteró su deseo de encontrar paz para todas las partes, pero subrayó que la reestructuración del testamento es una medida necesaria para proteger el legado de su carrera y asegurar que los recursos se utilicen de manera responsable.