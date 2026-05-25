Marlene Calderón expone la estrategia de manipulación y aislamiento de Sergio Andrade

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En una entrevista para el podcast Criminalmente, Marlene Calderón reveló cómo Sergio Andrade utilizó la rivalidad, el aislamiento familiar y la presión constante para controlar a las jóvenes del grupo artístico, generando desconfianza y soledad. La testimonio muestra que estas tácticas dejaron secuelas psicológicas que persisten años después del escándalo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/05/2026 10:25 AM.
En Espectáculos y editada el 25/05/2026 12:32 PM.