Marlene Calderón expone la estrategia de manipulación y aislamiento de Sergio Andrade

La exintegrante del grupo dirigido por Sergio Andrade, Marlene Calderón, detalló en el podcast Criminalmente los mecanismos de manipulación que el productor empleó para mantener a las adolescentes bajo su control. Según la testimonio, el entorno se caracterizaba por una rivalidad inducida, aislamiento de la familia y una presión constante para superar a las compañeras, lo que impedía la creación de lazos de amistad y facilitaba el abuso.
Calderón explicó que, desde su ingreso como menor de edad, las jóvenes eran constantemente recordadas de que su permanencia dependía de superar a las demás. Cada error, como quedarse dormida por el cansancio, se convertía en una excusa para amenazar con reemplazarla, alimentando el miedo a ser descartada. Esta “organización coercitiva” buscaba fragmentar cualquier apoyo mutuo, manteniendo a las integrantes en un estado de vulnerabilidad permanente.
El aislamiento se extendía también al ámbito familiar. La madre de Calderón intentó mantenerse en contacto, pero el grupo la presionó para que la hija se alejara, presentando la distancia como condición indispensable para el éxito profesional. La joven, convencida de que debía cortar la comunicación, solicitó a su madre que dejara de llamarla, generando un conflicto familiar que reforzaba la dependencia del grupo.
Los efectos de estas prácticas persisten. Calderón manifestó que, años después de abandonar el entorno de Andrade, sigue lidiando con vergüenza, miedo y silencio, lo que dificulta hablar abiertamente de lo vivido. El temor a revictimizar a sus seres queridos y al juicio social continúa como una barrera para la denuncia.
El relato de Calderón pone de relieve cómo la estrategia de competencia y aislamiento de Sergio Andrade no solo facilitó el abuso, sino que dejó una huella profunda en la salud mental de las jóvenes, que aún luchan por reconstruir sus lazos personales y superar el estigma asociado al caso.