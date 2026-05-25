Paul McCartney estrena ‘The Boys of Dungeon Lane’ en TikTok LIVE Premiere

El 27 de mayo a las 9:30 a.m. (hora del centro de México) Paul McCartney presentará en vivo su nuevo álbum The Boys of Dungeon Lane a través de TikTok LIVE Premiere. La transmisión, que se realizará desde la cuenta oficial @paulmccartney, permitirá a los usuarios mexicanos y del resto del mundo escuchar los 14 temas inéditos, participar en una sesión de preguntas y respuestas en tiempo real y disfrutar de colaboraciones especiales con Ringo Starr.
Para no perderse el estreno, los seguidores deben seguir los siguientes pasos: 1) Seguir la cuenta verificada de Paul McCartney en TikTok; 2) Monitorear las cuentas oficiales de TikTok (@tiktok) que anunciarán el evento; 3) Activar el recordatorio dentro de la aplicación para recibir una alerta minutos antes del inicio; y 4) Enviar preguntas que el artista responderá durante la transmisión.
‘The Boys of Dungeon Lane’ marca el regreso de McCartney como solista después de más de cinco años de ausencia discográfica. El título hace referencia a una calle real cerca de Forthlin Road, donde el músico vivió su adolescencia y que, según él, “guarda la esencia de sus primeros acordes”. El álbum se aleja de los experimentos pop recientes y apuesta por una propuesta más íntima y reflexiva.
El formato TikTok LIVE Premiere es una innovación de la plataforma que permite reunir a audiencias simultáneas a nivel global. Expertos en la industria consideran que este lanzamiento confirma la capacidad de artistas consagrados para adaptarse al entorno digital y mantener su relevancia entre las nuevas generaciones.
En México se espera una alta participación, ya que el horario ha sido pensado para la zona centro del país, facilitando la interacción de los fans locales con el músico. La transmisión será accesible sin costo para cualquier usuario de TikTok que cumpla con los requisitos antes mencionados.
Con la colaboración de Ringo Starr y la posibilidad de dialogar directamente con McCartney, este estreno se perfila como un hito que podría redefinir los futuros lanzamientos discográficos, desplazando los formatos tradicionales hacia experiencias digitales más inmersivas.