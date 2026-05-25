Paul McCartney estrena ‘The Boys of Dungeon Lane’ en TikTok LIVE Premiere

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El 27 de mayo a las 9:30 a.m. (CDT) el legendario Beatle presentará su nuevo álbum ‘The Boys of Dungeon Lane’ en una transmisión mundial por TikTok LIVE Premiere. Conoce los pasos para sintonizar, la agenda del evento y el contexto del lanzamiento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/05/2026 08:56 AM.
En Espectáculos y editada el 25/05/2026 10:13 AM.