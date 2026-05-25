Paul Stanley se viste de quinceañera tras perder apuesta por Cruz Azul

Cruz Azul se proclama campeón del Torneo Clausura 2026 al vencer a los Pumas de la UNAM por 2-0, con un autogol de Rubén Duarte y el gol de Rodolfo Rotondi en el minuto 95. El triunfo otorga al equipo la décima estrella a su escudo.
El mismo día, el conductor Paul Stanley, hijo del fallecido Paco Stanley, cumplió una apuesta realizada en el programa Hoy. Al apoyar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y perder, Stanley aceptó el reto de vestirse de quinceañera.
El vestuario, diseñado por Raúl Araiza, recrea un traje de quinceañera con los diez bordados que representan los campeonatos de Cruz Azul. A las 9:30 a.m., Stanley ingresó al set de Televisa luciendo el traje, mientras Araiza se vistió de chambelán. Ambos subieron a un triciclo decorado con globos y recorrieron los pasillos de la empresa, generando una gran expectación entre los espectadores.
"Quiero decir que todo esto fue consensuado, nadie me obligó", declaró Stanley durante la transmisión.
La escena, que surgió como parte de la celebración del título de Cruz Azul, se ha convertido en tema de conversación en redes sociales y medios deportivos.