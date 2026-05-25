Paul Stanley se viste de quinceañera tras perder apuesta por Cruz Azul

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Tras el autogol de Rubén Duarte y el gol de Rodolfo Rotondi que coronaron a Cruz Azul como campeón del Clausura 2026, el conductor Paul Stanley cumplió su apuesta y apareció en Televisa con un vestido de quinceañera inspirado en los diez escudos del club.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/05/2026 10:19 AM.
En Espectáculos y editada el 25/05/2026 10:25 AM.