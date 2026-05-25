Me bajé: Pedro Sola rompe el silencio tras falla en pleno vuelo a Corea y causa revuelo

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El economista y creador de contenido Pedro Sola detalló en dos videos por qué decidió no retomar el viaje a Corea del Sur después de que el Boeing 787‑8 de Aeroméxico presentara una falla en el parabrisas y tuviera que regresar de emergencia a la Ciudad de México.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/05/2026 05:57 AM.
En Espectáculos y editada el 25/05/2026 06:16 AM.