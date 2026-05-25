Me bajé: Pedro Sola rompe el silencio tras falla en pleno vuelo a Corea y causa revuelo

El conductor de Ventaneando y creador de contenido, Pedro Sola, conocido como “Tío Pedrito”, publicó dos videos –uno en TikTok y otro en su canal personal– en los que explicó los motivos por los que no volvió a abordar el avión que debía llevarlo a Seúl, Corea del Sur.
El vuelo AM090, operado por Aeroméxico con un Boeing 787‑8, partió de la Ciudad de México con escala en Monterrey y, tras nueve horas de travesía sobre el Océano Pacífico, la tripulación informó que el parabrisas del avión se había dañado. Ante la imposibilidad de continuar, el piloto anunció la necesidad de regresar de emergencia al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
En el video publicado en TikTok, Sola mostró el interior del avión mientras el piloto explicaba la situación: “Hola, amigos, estoy sobre el Pacífico e iba hasta Corea del Sur, resulta que nos acaban de informar que se rompió el parabrisas y debemos regresar”. El economista, egresado de la UNAM, añadió que la empresa organizadora del viaje, Viajes Lilli, había preparado otro avión para reanudar la travesía, pero él decidió no seguir.
Al aterrizar sin incidentes, Sola regresó a su domicilio y grabó un segundo mensaje en el que manifestó su “pena y tristeza” por el contratiempo y explicó que el cansancio acumulado y la tensión del episodio le impidieron continuar: “Fueron muchas horas de nada y de mucha tensión… yo ya no pude continuar con la travesía debido a que ya me encontraba muy cansado”.
Otros pasajeros, como la periodista María Luisa Valdés y la influencer Wendy Guevara, confirmaron que el anuncio del problema surgió después de una hora y media de escala en Monterrey, cuando la tripulación informó que el parabrisas se había roto y que, inicialmente, se contempló cambiar de avión.
El vuelo a Seúl fue reprogramado, pero Pedro Sola optó por no volver a embarcar. Según el conductor de Ventaneando, los influencers permanecerán en Monterrey para descansar y, posteriormente, retomar el viaje en la noche.
El incidente subraya los riesgos operacionales de los vuelos de larga distancia y la importancia de la comunicación clara con los pasajeros, especialmente cuando se trata de grupos de alto perfil como los influencers.