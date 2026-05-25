Phil Collins descarta presentarse en el Rock & Roll Hall of Fame

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El cantante y exbaterista de Genesis, de 75 años, informó que su salud ha mejorado tras una serie de complicaciones médicas, pero descartó actuar en la ceremonia de inducción al Rock & Roll Hall of Fame. Sin embargo, no cierra la puerta a futuros proyectos musicales y sigue escribiendo nuevas canciones en su estudio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/05/2026 07:12 PM.
En Espectáculos y editada el 25/05/2026 07:34 PM.