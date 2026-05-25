Saúl Hernández desea pronta recuperación a Alejandro Marcovich tras su hospitalización

En el concierto que Caifanes ofreció el sábado 23 de mayo en el Auditorio de León, el vocalista Saúl Hernández tomó un momento para dirigirse al público y manifestar su apoyo a Alejandro Marcovich, guitarrista argentino que formó parte de la agrupación durante aproximadamente seis años.
Hernández no reveló detalles sobre el estado de salud del músico, quien fue hospitalizado de emergencia el martes 19 de mayo tras sufrir un derrame cerebral que lo dejó en coma y bajo cuidados intensivos. Sin embargo, el cantante deseó públicamente una “pronta recuperación” al artista, palabras que rápidamente se viralizaron en redes sociales.
La intervención de Saúl sorprendió a los asistentes y reavivó la polémica histórica entre ambos. En 1995, Marcovich había culpado a Hernández de su salida de Caifanes, acusándolo de presiones internas; Hernández, por su parte, sostuvo que la separación se debió a diferencias artísticas y profesionales. A pesar de esas tensiones pasadas, el mensaje de apoyo fue recibido mayormente con empatía por los fanáticos, quienes inundaron las plataformas digitales con oraciones y mensajes de aliento.
Algunos internautas, sin embargo, criticaron al vocalista, argumentando que su intervención podría ser una estrategia de relaciones públicas. Otros defendieron la sinceridad del gesto, recordando la larga trayectoria y el vínculo musical que compartieron durante la década de los 80 y principios de los 90.
La familia de Marcovich confirmó a través de un comunicado que el guitarrista, oriundo de Buenos Aires, permanece internado en la unidad de terapia intensiva. Su hija, Béla Marcovich, desmintió los rumores de su fallecimiento que circulaban en internet, asegurando que su padre “recibe mucha energía positiva y está luchando con todas sus fuerzas”. El periodista Chava Rock también corroboró la información, desmintiendo los falsos reportes de muerte.
Mientras tanto, Caifanes continúa su gira, y el grupo reiteró su deseo de que Alejandro Marcovich supere esta difícil prueba. La situación ha reavivado el interés por la historia de la banda y la figura del guitarrista, recordando su aporte al rock mexicano y español durante los años en que compartieron escenario.