Saúl Hernández desea pronta recuperación a Alejandro Marcovich tras su hospitalización

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El vocalista de Caifanes, Saúl Hernández, expresó su apoyo al guitarrista Alejandro Marcovich durante un concierto en León, Guanajuato, después de que el músico fuera ingresado de urgencia por un derrame cerebral y se encontrara en coma.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/05/2026 08:53 AM.
En Espectáculos y editada el 25/05/2026 09:12 AM.