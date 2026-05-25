Shawn Mendes causa revuelo en CDMX al conversar en español con fans

El cantante canadiense Shawn Mendes estuvo presente en la Ciudad de México el 25 de mayo de 2026, donde conversó en español con sus fans y compartió imágenes de su recorrido por la capital en su cuenta de Instagram. La visita, que incluyó paradas en la zona arqueológica de Teotihuacán, los barrios de la Roma y la Condesa, y la Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán, reactivó los rumores sobre posibles conciertos en México, pese a que ni el artista ni sus representantes han anunciado una gira.
En videos difundidos en X, Facebook y TikTok, se observa a Mendes interactuando de forma espontánea con el público, sin un operativo de seguridad visible, mientras fans le piden fotos, autógrafos y saludos grabados. La ausencia de un anuncio oficial ha llevado a los seguidores a especular que la visita podría estar vinculada a la planificación de futuras presentaciones, aunque los promotores y recintos locales no confirman ninguna fecha.
Esta no es la primera vez que el artista genera expectativas en México. A inicios de 2026 realizó una visita similar a la capital, la cual también alimentó rumores que no se materializaron en conciertos. La coincidencia de ambas visitas con una etapa de reactivación en su carrera musical ha intensificado la curiosidad del público mexicano.
Shawn Mendes se dio a conocer en 2013 a través de la plataforma Vine, donde publicaba versiones de canciones que le valieron una gran audiencia digital. Desde entonces, ha lanzado álbumes como Handwritten (2015), Illuminate (2016) y Wonder (2020), y ha obtenido nominaciones al Grammy. Entre sus éxitos más reconocidos se encuentran “Stitches”, “Treat You Better” y “Señorita”.
Por el momento, la única información verificable es la presencia del cantante en la CDMX y la interacción pública con sus seguidores; cualquier anuncio de conciertos deberá confirmarse oficialmente en el futuro.