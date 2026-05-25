Shawn Mendes causa revuelo en CDMX al conversar en español con fans

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El cantautor canadiense Shawn Mendes visitó la Ciudad de México, interactuó en español con sus seguidores y generó especulaciones sobre una posible gira, aunque no hay confirmación oficial de conciertos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/05/2026 05:55 AM.
En Espectáculos y editada el 25/05/2026 06:25 AM.