Héctor Suárez Gomís plantea exigencias para participar en 'La Casa de los Famosos'

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El actor reveló en TikTok que, aunque le ofrecieron un lugar en el reality, sus condiciones —baño privado, alimentación garantizada y espacio personal— no fueron aceptadas por la producción.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/05/2026 07:12 PM.
En Espectáculos y editada el 25/05/2026 07:18 PM.