Héctor Suárez Gomís plantea exigencias para participar en 'La Casa de los Famosos'

En los últimos días se ha viralizado un clip en redes sociales donde el actor y locutor Héctor Suárez Gomís asegura haber recibido una invitación para integrar la nueva temporada de La Casa de los Famosos México. En una conversación grabada y difundida por el creador de contenido Jessie Cervantes, Suárez Gomís detalla una serie de requerimientos que, según él, la producción no estuvo dispuesta a cumplir.
El artista, diagnosticado con Asperger (primer nivel de autismo), explicó que necesita un baño exclusivo fuera del área común, pues “no puedo ir al mismo baño donde van todos”. Además, insistió en que no se le puede “dejar sin comer”, y solicitó un espacio de soledad que le permita manejar la convivencia con los demás participantes, a quienes describió como “egos de todo el mundo”.
Suárez Gomís manifestó que, de aceptarse sus condiciones, “sería muy sencillo” participar, pero advirtió que la falta de adaptaciones podría afectar su bienestar físico y emocional. Jessie Cervantes, quien compartió el video, comentó que el actor sería “el personaje ideal” para el programa, aunque también señaló la curiosidad de observar sus rutinas diarias.
Hasta el momento, la producción de La Casa de los Famosos no ha emitido una respuesta oficial sobre la solicitud del actor. La polémica ha reavivado el debate sobre la inclusión de personas con discapacidades en formatos de entretenimiento masivo y la responsabilidad de los productores para garantizar condiciones adecuadas.
Los seguidores del reality y los defensores de los derechos de personas con autismo esperan una resolución que permita la participación de Suárez Gomís bajo los términos que él considera imprescindibles.