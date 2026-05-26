Addis Tuñón asume la tutela de la herencia de Julián Figueroa y enfrenta la ira de Maribel Guardia

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Tras la destitución de Maribel Guardia como tutora de la sucesión testamentaria del nieto fallecido, la periodista Addis Tuñón fue nombrada nueva tutora, lo que desató una polémica pública entre ambas figuras del espectáculo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/05/2026 08:52 AM.
En Espectáculos y editada el 26/05/2026 09:30 AM.