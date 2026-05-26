Addis Tuñón asume la tutela de la herencia de Julián Figueroa y enfrenta la ira de Maribel Guardia

ADDIS TUÑÓN fue designada por el juzgado como tutora de la sucesión testamentaria del nieto de Maribel Guardia, Julián Figueroa, quien falleció en abril de 2023. La decisión judicial, anunciada en mayo, revocó la tutela que la actriz ejercía desde la muerte del cantante Joan Sebastián.
Guardia, quien sostuvo una rueda de prensa para explicar su posición, denunció un posible conflicto de intereses al nombrar a Tuñón, periodista de espectáculos y tía de Imelda Tuñón, responsable de la defensa legal del menor. "No se puede ser juez y parte", afirmó la actriz, advirtiendo que la nueva tutora podría priorizar los intereses de su familia sobre los del niño.
En sus declaraciones, Guardia también criticó la forma en que la prensa anunció el nombramiento, calificando a Tuñón de "feliz como primera dama" y reiteró que ella y su esposo, albacea de los bienes, habían solicitado la destitución del anterior albacea, Marco Chacón, en noviembre de 2025 sin recibir respuesta.
Por su parte, Addis Tuñón respondió en el programa De Primera Mano, asegurando que su única función es garantizar que el menor reciba la herencia que le corresponde y que no tiene intención de interferir en la guarda y custodia, competencia de Imelda Tuñón. "No busco ningún beneficio económico y nunca he emitido frases despectivas hacia la actriz", declaró la periodista.
El conflicto se intensifica mientras se define la distribución de los bienes, que según ambas partes, deben beneficiar exclusivamente al hijo de Julián Figueroa, único heredero legal. Mientras tanto, la familia espera una resolución definitiva que ponga fin a la disputa judicial y mediática.