Alejandro Marcovich sigue en coma tras derrame cerebral, familia alerta sobre colectas fraudulentas

El reconocido guitarrista Alejandro Marcovich, exintegrante de Caifanes, continúa en estado de coma inducido después de sufrir un derrame cerebral severo. El pronóstico sigue siendo reservado y el artista se encuentra bajo cuidados intensivos en una unidad de neuro‑cuidados.
En medio de la ola de mensajes de apoyo de seguidores y colegas del rock mexicano, la familia de Marcovich emitió un comunicado en redes sociales alertando sobre la existencia de colectas y campañas de recaudación de dinero que se están realizando sin su autorización. Según el comunicado, los recursos obtenidos en esas iniciativas no llegan al entorno cercano del músico ni cubren los gastos hospitalarios, sino que terminan en manos ajenas.
La familia precisó que cualquier iniciativa oficial de ayuda será anunciada exclusivamente a través de los canales que ellos mismos gestionen. Se insta a los simpatizantes a no responder a solicitudes de donación que no provengan de dichos medios.
La hija del guitarrista, Béla Marcovich, compartió recientemente un emotivo mensaje acompañado de fotografías familiares, agradeciendo el cariño recibido y pidiendo que el apoyo se canalice de forma segura y responsable.
El coma inducido, también llamado coma farmacológico, es una medida médica empleada para proteger el cerebro mientras se controla la presión intracraneal, la inflamación y posibles convulsiones derivadas del daño neurológico. Esta sedación profunda permite al paciente tolerar mejor el soporte vital, como la ventilación mecánica, y favorece la estabilización del estado neurológico.
Hasta el momento, la familia no ha divulgado detalles adicionales sobre la evolución clínica de Marcovich, pero confirmó que permanece hospitalizado bajo vigilancia constante.