Alejandro Marcovich sigue en coma tras derrame cerebral, familia alerta sobre colectas fraudulentas

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El guitarrista de Caifanes permanece en coma inducido tras un accidente cerebrovascular; la familia advierte que se están realizando campañas de recaudación de fondos sin autorización y pide a los seguidores acudir solo a los canales oficiales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/05/2026 10:58 AM.
En Espectáculos y editada el 26/05/2026 11:16 AM.