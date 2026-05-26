Alex Fernández podría lanzar canciones inéditas de Julián Figueroa

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El cantante Alex Fernández reveló que, un día antes del fallecimiento del hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa le envió varias composiciones inéditas y le propuso grabarlas, lo que abre la posibilidad de que esas melodías se publiquen con la voz de Fernández.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/05/2026 01:33 PM.
En Espectáculos y editada el 26/05/2026 01:58 PM.