Alex Fernández podría lanzar canciones inéditas de Julián Figueroa

En una entrevista transmitida por Despierta América, el cantante Alex Fernández confirmó que recibió, la noche anterior al fallecimiento de Julián Figueroa, una serie de canciones inéditas a través de WhatsApp e Instagram, acompañadas de la solicitud del joven de que fueran interpretadas por él.
Fernández relató que Julián le envió los temas diciendo: “Oy, Alex, mira, tengo estas canciones que me gustaría mucho que las grabaras”. El artista describió la sorpresa que sintió al despertar al día siguiente y encontrar una fotografía en blanco y negro de Julián con una paloma, acompañada de mensajes de condolencia de familiares y amigos.
El vínculo entre ambos se habría facilitado gracias a la amistad entre la madre de Fernández y la actriz Maribel Guardia, madre de Julián. “Mi mamá es muy amiga de Maribel. Le comenté que tenía unas canciones con Julián y ella se encargó de ponernos en contacto”, explicó el cantante.
Ante la posibilidad de que esas composiciones se conviertan en material oficial, Fernández manifestó su intención de evaluar la viabilidad de grabarlas, resaltando el talento musical del fallecido y la importancia de honrar su legado.
La entrevista, realizada por Zurisaddai González para Infobae el 26 de mayo de 2026, incluyó también la reacción del público y de la familia de Julián ante la noticia, que se confirmó mediante múltiples mensajes y publicaciones en redes sociales.