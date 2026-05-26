Se reavivan los señalamientos contra Angélica Fuentes tras afirmar que Jorge Vergara le “quitó todo”

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La empresaria Angélica Fuentes declaró en el podcast “1000 razones para ser feliz” que Jorge Vergara le despojó de cargos, empresas y recursos en 24 horas, reactivando un conflicto que lleva más de una década entre ambas partes y que incluye resoluciones judiciales por enriquecimiento ilícito y acusaciones de fraude.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/05/2026 10:58 AM.
En Espectáculos y editada el 26/05/2026 02:11 PM.