Bad Bunny arranca gira europea con invitados VIP y espectáculo de reguetón en Barcelona

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El artista puertorriqueño debutó en Europa con un concierto de 59 000 personas en el Estadio Olímpico de Barcelona, acompañada de invitados de lujo como Bad Gyal y futbolistas de la élite. El show incluyó una orquesta de vientos y percusiones, la “Casita” temática y la presentación de su nueva colección para Zara, marcando el inicio de una gira de doce fechas que culminará en julio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/05/2026 06:25 AM.
En Espectáculos y editada el 26/05/2026 08:27 AM.