Bad Bunny arranca gira europea con invitados VIP y espectáculo de reguetón en Barcelona

Este fin de semana Bad Bunny aterrizó en Europa y dio inicio a la gira más ambiciosa de su carrera, con el primer concierto en el Estadio Olímpico de Barcelona ante 59 000 fanáticos. El espectáculo, que transformó la ciudad en una fiesta de reguetón y salsa, contó con una orquesta de vientos y percusiones que reinterpretó temas clásicos como “Baile Inolvidable” y “Nuevayol”.
El escenario central, llamado “La Casita”, recreó un típico hogar puertorriqueño y sirvió como punto de partida para que el artista lanzara éxitos como “Vete”, “Tití Me Preguntó”, “Neverita” y “Si Veo a Tu Mamá”, rodeado de invitados VIP. Entre ellos, la futbolista Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Gavi y Alejandro Balde se dieron cita en el porche, mientras Bad Gyal sorprendió al público con su versión de “Da Me Sola” como preludio a “Safaera”.
El concierto también sirvió de plataforma para promocionar la nueva colección de ropa de Bad Bunny para Zara, generando largas colas de seguidores fuera del hotel del artista. En el repertorio se incluyeron clásicos como “Diles”, “Monaco” y “La Santa”, así como colaboraciones con Los Pleneros de la Cresta y Café con Ron. El cierre estuvo marcado por himnos del reguetón – “Moscow Mule”, “Dákiti” y “Yonaguni” – y culminó con la canción “Eoo”.
Tras Barcelona, la agenda europea continúa con diez presentaciones en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid (30‑31 de mayo y 2‑3‑6‑7‑10‑11‑14‑15 de junio), seguidas de conciertos en Lisboa, Londres, París y Bruselas, donde la gira concluirá el 22 de julio.