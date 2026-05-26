Balacera contra Estef Cosmetics en Culiacán: lo que se sabe

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Ayer por la tarde se registró un ataque con arma de fuego contra el local Estef Cosmetics, propiedad de la creadora de contenido Stef Monarrezz, en Culiacán, Sinaloa. No se reportaron víctimas ni daños a empleados, pero la fachada del establecimiento quedó dañada. El Ejército y la Fiscalía del estado acordonaron el sitio para realizar peritajes y continúan las investigaciones.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/05/2026 08:50 AM.
En Espectáculos y editada el 26/05/2026 10:07 AM.