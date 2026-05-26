Balacera contra Estef Cosmetics en Culiacán: lo que se sabe

En la tarde del ayer, alrededor de las 17:00 horas, se escucharon disparos en la calle Estado de Puebla #1407-2, colonia Las Quintas, Culiacán, Sinaloa, donde opera Estef Cosmetics, negocio de la influencer Stef Monarrezz. La comunidad vecinal alertó a las autoridades, que acudieron al lugar y encontraron casquillos de alto calibre y daños en la fachada del local.
El Ejército y la Fiscalía General del Estado acordonaron el establecimiento para preservar pruebas y realizar peritajes balísticos. Hasta el momento, las fuerzas de seguridad no han identificado a los responsables del hecho.
Según los reportes preliminares, no hubo pérdidas humanas ni lesiones a empleados; el daño se limitó a la estructura externa del comercio. La investigación sigue en curso y se espera la publicación de resultados oficiales.
Stef Monarrezz, conocida en Instagram (≈85 mil seguidores) y TikTok (≈310 mil seguidores), no ha emitido un comunicado oficial sobre la balacera. En su cuenta personal compartió una historia de un familiar que, al compartir apellido, aseguró que “estarán bien”, lo que se interpretó como una referencia indirecta al ataque.
La cuenta oficial de Estef Cosmetics tampoco confirmó ni desmintió los hechos; continuó publicando contenido promocional de sus productos, manteniendo la programación habitual.
El negocio, dedicado a la línea de cuidado personal lanzada por la creadora de contenido, abre de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas (con receso para comida) y los sábados de 14:00 a 19:00 horas. La agresión ha generado un intenso debate en redes sociales, donde internautas exigen respuestas y mayor seguridad para los emprendedores.
Las autoridades locales reiteran su compromiso de esclarecer el caso y garantizar la seguridad de los establecimientos comerciales en la zona.