Brooke Shields revela detalles de su breve romance con John F. Kennedy Jr.

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La actriz estadounidense confirmó en el programa de Andy Cohen que mantuvo una relación corta y sin intimidad con John F. Kennedy Jr. a finales de los años 80, describiéndola como un intenso enamoramiento más que una historia de amor.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/05/2026 06:20 AM.
En Espectáculos y editada el 26/05/2026 08:47 AM.