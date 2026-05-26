Brooke Shields revela detalles de su breve romance con John F. Kennedy Jr.

En una entrevista reciente en Watch What Happens Live with Andy Cohen, Brooke Shields, de 60 años, confirmó que sostuvo una breve relación con John F. Kennedy Jr. a finales de la década de 1980, pero aclaró que nunca llegaron a consumar la intimidad física.
“Tuvimos citas, pero nunca me acosté con él, así que no sé si eso cuenta… Él fue encantador conmigo”, declaró la actriz, quien describió la experiencia como un “enamoramiento muy, muy intenso” y no como una historia de amor tradicional.
Según relató Shields, el encuentro se dio durante unas vacaciones de esquí en Aspen, Colorado, cuando ella estaba iniciando su carrera cinematográfica con películas como Endless Love y Sahara. El periodista que la acompañó en esa época le comentó que le recordaba físicamente a su madre, Jacqueline Kennedy Onassis, comentario que la actriz interpretó como un cumplido aunque le generó cierta confusión.
En 2023, durante su participación en The Howard Stern Show, Shields recordó el primer beso con Kennedy Jr., describiéndolo como “el mejor beso que he tenido en toda mi vida”. Sin embargo, explicó que decidió no profundizar la relación por miedo a “entregarle mi universo entero, mi corazón, todo”.
El romance terminó poco después de una cita en Aspen, cuando Kennedy Jr. le pidió que tomara un taxi por su cuenta, gesto que Shields calificó de “menos que caballeroso”. Al día siguiente, él apenas le dirigió la palabra, lo que confirmó su decisión de no involucrarse más.
John F. Kennedy Jr. falleció en 1999 en un accidente aéreo. Antes de su muerte, mantuvo relaciones sentimentales con figuras como Daryl Hannah, Madonna y Sarah Jessica Parker.