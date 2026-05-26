BTS enciende los AMAs 2026 con video de “Hooligan”, entrega a SZA y euforia del ARMY

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El grupo surcoreano BTS volvió a los American Music Awards 2026 con una impactante presentación de su tema “Hooligan” grabado en Las Vegas, entregó el premio a Mejor Artista Femenina de R&B a SZA y desató una ola de entusiasmo entre sus fans, mientras sus nominaciones y récords musicales consolidan su dominio en la escena global.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/05/2026 06:22 AM.
En Espectáculos y editada el 26/05/2026 06:37 AM.