BTS enciende los AMAs 2026 con video de “Hooligan”, entrega a SZA y euforia del ARMY

Los American Music Awards 2026 iniciaron con una de sus actuaciones más esperadas: la aparición de BTS, el referente del K‑pop que recientemente agotó tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Al abrir la ceremonia, los siete integrantes (RM, Jin, SUGA, J‑hope, Jimin, V y Jung Kook) presentaron un video pregrabado durante su show en Las Vegas, donde ejecutaron una coreografía de su sencillo “Hooligan”.
Aunque el clip no fue en vivo, la reacción del público y del ARMY fue inmediata; las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y expectativa sobre lo que el grupo podría estar preparando para el futuro.
Tras la presentación, BTS tomó el escenario para entregar el galardón de Mejor Artista Femenina de R&B a la estadounidense SZA, quien sorprendió al recibir el premio en presencia de los ídolos del K‑pop. El momento fue capturado en múltiples videos y generó una nueva ola de interacción entre ambos fandoms.
En esta edición, BTS contaba con tres nominaciones: Artista del Año, Canción del Verano y Mejor Artista Masculino de K‑Pop. Además, su álbum ARIRANG estableció un récord histórico al colocar todas sus trece canciones en el Billboard Global 200 durante ocho semanas consecutivas, mientras el sencillo “SWIM” se mantuvo cuatro semanas en el número uno de la misma lista.
La aparición de BTS en los AMAs 2026 no solo marcó su regreso al evento donde debutó en 2017 como el primer grupo surcoreano, sino que también reafirmó su posición como fuerza dominante en la música global, consolidando la euforia del ARMY y la atención de la industria internacional.