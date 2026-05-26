Christian Nodal busca a Marc Anthony como guía espiritual y lo considera su hermano mayor

Christian Nodal confesó en el programa ¿Qué es la música?, conducido por Javier Paniagua, que recurre a Marc Anthony como su principal apoyo espiritual cuando se encuentra en situaciones complicadas. El intérprete de "Botella tras botella" lo describe como "mi hermano mayor" y asegura que el salsero le brinda una energía que regula su vida personal.
El vínculo entre ambos trasciende lo musical; Nodal explicó que, al sentirse mal, le escribe a Anthony: "¿Compadrito, cómo está para hablar?" y que las conversaciones largas les permiten intercambiar aprendizajes tanto del plano espiritual como del artístico. Según el cantante, la presencia de Anthony en una habitación es suficiente para “compartir esa energía”.
Esta cercanía también se reflejó en la boda de Nodal con Ángela Aguilar en julio de 2024, donde Marc Anthony actuó como padrino, lo que motivó al sonorense a llamarlo “compadrito”.
Además de la relación personal, Nodal aprovechó la entrevista para anunciar sus próximos pasos profesionales. Aseguró que, una vez finalizado y lanzado su próximo álbum, evaluará oportunidades fuera del regional mexicano, manifestando su interés por actuar, dirigir o, al menos, escribir una película. El cantante recordó su participación previa en la música de producciones televisivas como "Si nos dejan" para Televisa, lo que evidencia su apertura a nuevos formatos.
En síntesis, Christian Nodal mantiene a Marc Anthony como una figura de referencia y apoyo, mientras planifica expandir su carrera artística una vez consolidado su proyecto discográfico actual.