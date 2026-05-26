Christian Nodal busca a Marc Anthony como guía espiritual y lo considera su hermano mayor

...

En el podcast “¿Qué es la música?” el cantante sonorense reveló que acude a Marc Anthony cuando atraviesa momentos difíciles, describiéndolo como un regulador de energía y un hermano mayor, además de anunciar sus planes de incursionar en la actuación y dirección cinematográfica una vez concluya su próximo álbum.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/05/2026 06:23 AM.
En Espectáculos y editada el 26/05/2026 07:05 AM.