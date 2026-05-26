Rafael Inclán enfrenta divorcio, crisis económica y podría terminar viviendo en la Casa del Actor

Rafael Inclán, reconocido actor del cine y la televisión mexicana, vive una grave crisis emocional y económica que ha encendido las alarmas entre sus allegados. La ruptura definitiva con su esposa, Paola Lavat, confirmada en febrero de 2026, se sumó a la pérdida de oportunidades laborales y a una polémica mediática con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que aún repercute en su imagen pública.
Según fuentes cercanas, los problemas financieros fueron el detonante de la separación. Un amigo de la pareja, citado por la revista TVNotas, señaló que la falta de ingresos había desgastado la relación, mientras que la pandemia de COVID‑19 obligó al actor a agotar sus ahorros y a su esposa a perder su empleo en Las Vegas, Nevada.
En la actualidad, Inclán se encuentra sin una estabilidad económica que le permita mantener su vivienda. José Luis Cordero, alias “Pocholo”, amigo íntimo del actor, confirmó que el artista está considerando mudarse a la Casa del Actor, una residencia destinada a artistas en situación de vulnerabilidad. “Yo, gracias a Dios, sí me hice de mi casa, un lugar donde yo esté con mi perrita. No tengo por qué irme a La Casa del Actor”, comentó Cordero, aunque se mostró dispuesto a ofrecerle albergue indefinido.
Profesionalmente, el actor sigue participando en proyectos como el musical "Perfume de gardenia" y en algunas telenovelas, pero la falta de previsión durante sus años de mayor auge le obliga a vivir al día. Cuando se le preguntó sobre los rumores de una posible mudanza a la Casa del Actor, Inclán respondió con humor, negando que atraviesa una crisis económica.
La controversia con la presidenta Sheinbaum, que surgió en octubre de 2024 por un comentario considerado machista, también ha dejado una huella en su reputación. Tras inicialmente minimizar la situación, Inclán ofreció disculpas públicas, aunque la mandataria sigue recordando el incidente como ejemplo de los retos en materia de equidad de género.
En conjunto, la combinación de un duelo por el divorcio, la precariedad financiera y la sombra de una polémica política ha sumido a Rafael Inclán en una etapa de incertidumbre que pone en relieve la vulnerabilidad de los artistas ante la falta de redes de apoyo y planificación financiera.