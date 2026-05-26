Rafael Inclán enfrenta divorcio, crisis económica y podría terminar viviendo en la Casa del Actor

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El actor Rafael Inclán atraviesa una profunda crisis personal y financiera tras su divorcio, la escasez de proyectos y la polémica con la presidenta Claudia Sheinbaum. Amigos cercanos confirman que la falta de ingresos lo ha llevado a considerar la Casa del Actor como refugio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/05/2026 04:30 PM.
En Espectáculos y editada el 26/05/2026 02:46 PM.