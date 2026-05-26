Fergie se reúne con Black Eyed Peas en los AMAs 2026 y reciben Mejor Canción del Recuerdo

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En la 52ª edición de los American Music Awards, Fergie volvió al escenario junto a will.i.am, apl.de.ap y Taboo para recibir el galardón por “Rock That Body”, canción que resurgió gracias a TikTok y a la afición del hijo de la cantante.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/05/2026 08:47 AM.
En Espectáculos y editada el 26/05/2026 08:50 AM.