Fergie se reúne con Black Eyed Peas en los AMAs 2026 y reciben Mejor Canción del Recuerdo

Las Vegas fue el escenario de uno de los momentos más emotivos de la noche del lunes en los American Music Awards 2026. La cantante Fergie reapareció junto a will.i.am, apl.de.ap y Taboo, los cuatro integrantes históricos de Black Eyed Peas, para recibir el premio a la Mejor Canción del Recuerdo por "Rock That Body", éxito de 2010 que ha vuelto a posicionarse en las listas gracias a TikTok y otras redes sociales.
La 52ª edición del evento, transmitida por CBS desde el MGM Grand Garden Arena y conducida por Queen Latifah, desató una ola de aplausos cuando el cuarteto fue anunciado como ganador. Fergie, de 51 años, subió al escenario, tomó el micrófono y dedicó el galardón a los fans del grupo y, en especial, a su hijo Axl, de 12 años, fruto de su relación con el actor Josh Duhamel.
"Qué momento", declaró la cantante. "Quiero agradecer a todos los fanáticos por votar para que yo pueda estar aquí con mis amigos de toda la vida y hermanos, los Black Eyed Peas. En honor a esta canción especial, ‘Rock That Body’, hay tantos recuerdos a lo largo del camino".
Fergie también resaltó el papel de las plataformas digitales en el renacimiento del tema. "Gracias a los que hicieron TikToks y videos en Instagram, hicieron posible este momento para que mi hijo pusiera nuestra canción en su playlist. Finalmente puedo decir esto en televisión: ¡Hola, Axl! ‘Rock That Body’, ¡lo logramos!"
"Rock That Body" y Black Eyed Peas son los primeros ganadores de una categoría creada para celebrar clásicos que dominaron la radio pop. Otros nominados fueron "What’s Up?" de 4 Non Blondes e "Iris" de Goo Goo Dolls.
Fergie fue la vocalista principal del grupo entre 2002 y 2018, periodo en que Black Eyed Peas vendió más de 80 millones de discos y encabezó el Billboard Hot 100 con "Boom Boom Pow", "I Gotta Feeling" y "Imma Be". Tras su salida, will.i.am afirmó que nadie podría reemplazar a Fergie en la historia del grupo.
Aunque la separación artística fue definitiva, los lazos personales nunca se rompieron. Los cuatro integrantes se reunieron en varias ocasiones para celebrar sus 50 años, incluido un encuentro en diciembre de 2025 en una terraza de Los Ángeles, donde Fergie compartió en Instagram: "Finalmente pudimos sentarnos juntos a celebrar nuestros cumpleaños. Qué noche tan especial con mis hermanos, llena de tanto amor".