Fobia agota boletos y anuncia nueva fecha en el Palacio de los Deportes

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Tras el agotamiento total de la función del 24 de octubre, Ocesa confirmó una segunda presentación de Fobia para el 23 de octubre en el Palacio de los Deportes, generando gran expectativa entre sus seguidores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/05/2026 08:53 AM.
En Espectáculos y editada el 26/05/2026 09:46 AM.