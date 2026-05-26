Fobia agota boletos y anuncia nueva fecha en el Palacio de los Deportes

La banda de rock mexicano Fobia ha vuelto a encender la pasión de sus seguidores en la Ciudad de México. La preventa Banamex, iniciada el 28 de mayo, agotó en tiempo récord los boletos para el concierto programado el 24 de octubre en el Palacio de los Deportes.
Ante la alta demanda, Ocesa anunció una fecha adicional para el 23 de octubre, ofreciendo a los fanáticos una noche más para “sentirnos vivos”, según el mensaje publicado por la agrupación en sus redes sociales.
El anuncio coincidió con la reciente ola de presentaciones de Fobia en Guadalajara y Monterrey, donde la banda mostró una renovada energía en el escenario, incluida la participación del baterista Elohim Corona durante el Vive Latino. Esa dinámica fresca revitalizó clásicos del repertorio y avivó el interés por posibles nuevos proyectos o material inédito.
Los asistentes a los últimos conciertos destacaron la conexión del vocalista Leonardo de Lozanne con el público, señalando que la banda sigue vigente y relevante dentro de la escena del rock mexicano, a pesar de los años transcurridos desde sus inicios.
Con dos fechas programadas en el icónico recinto, la expectativa crece entre generaciones de fanáticos que buscan revivir recuerdos y vivir la energía de un espectáculo en vivo. La respuesta del público confirma que Fobia mantiene su impacto cultural y musical en México.