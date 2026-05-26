Lo predijeron hace 5 años: Video hipnótico de Cruz Azul campeón en 2026 desata locura

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Tras la coronación de Cruz Azul en 2026, el hipnotista John Milton explicó la sesión de hipnosis de 2021 donde Paco Maya predijo el título y una posible semifinal del Tri en el Mundial, aclarando que no se trata de una profecía sobrenatural.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/05/2026 10:57 AM.
En Espectáculos y editada el 26/05/2026 02:39 PM.