Lo predijeron hace 5 años: Video hipnótico de Cruz Azul campeón en 2026 desata locura

El campeonato de la Liga MX 2026, ganado por Cruz Azul, revivió un video de hace cinco años grabado en el programa de Franco Escamilla, donde el hipnotista John Milton puso en trance al comediante Paco Maya. En esa sesión, Maya anunció que "La Máquina" sería campeona en 2026, predicción que se cumplió y que hoy circula viralmente en redes sociales.
Milton, invitado al podcast de La Perrucha, detalló que durante el trance Maya describió varios acontecimientos futuros, como el fin de la pandemia y cambios en el equipo de colaboradores de Escamilla. Sin embargo, la frase que ha sorprendido a miles de aficionados fue: "¿Quién queda campeón del fútbol nacional mexicano? Cruz Azul".
El hipnotista confesó que en su momento no le dio mayor importancia, pero al revisar la grabación descubrió la frase exacta: "En el 2026, Cruz Azul queda campeón". "Ayer Cruz Azul quedó campeón… obviamente, la gente ha estado compartiendo ese video", comentó Milton.
Milton descartó que se trate de una profecía sobrenatural, describiéndola como una manifestación de la mente humana: "Es una forma de programar la mente, donde las personas dirigen su energía mental a ese punto".
La sesión también incluyó una predicción que aún está pendiente: Paco Maya aseguró que la Selección Mexicana alcanzaría las semifinales del Mundial 2026. Milton recordó que el Tricolor debutará el 11 de junio en el Estadio Azteca contra Sudáfrica, y mantuvo abierta la posibilidad de que el sueño se haga realidad, pese a las dudas de muchos aficionados.
Con la victoria de Cruz Azul y la reaparición del video, la conversación se ha centrado en la influencia de la sugestión y la expectativa que generan estas declaraciones en el deporte nacional, mientras México se prepara para su papel como coanfitrión del próximo Mundial.