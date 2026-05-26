Kate del Castillo exige al gobierno de Hidalgo leyes para erradicar la tauromaquia

En un video difundido a través de sus redes sociales, la actriz Kate del Castillo instó al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, a crear y aprobar leyes que eliminen la tauromaquia en la entidad, calificándola de "cruel forma de entretenimiento que lucra con la tortura y la muerte de un ser indefenso".
Del Castillo recordó que la Constitución mexicana garantiza la protección de los animales y exigió a autoridades y ciudadanos cumplir con esa obligación, invitando a la población hidalguense a presionar a sus representantes para que respalden la prohibición.
El llamado se produce en un contexto legislativo que se intensificó desde el 18 de marzo de 2025, cuando el diputado del PVEM, Avelino Tovar Iglesias, presentó una iniciativa para prohibir las corridas de toros. Tras un año sin dictamen, el legislador reiteró su solicitud el 10 de abril de 2026.
Paralelamente, el diputado del PRI, Marco Antonio Mendoza Bustamante, propuso reformar la Ley de Cultura estatal para declarar las corridas de toros y peleas de gallos como patrimonio cultural inmaterial de Hidalgo. La diputada Lizbeth Irais Ordaz Islas solicitó 20 días adicionales para analizar ambas propuestas.
El 21 de mayo, la mayoría de los diputados votó la iniciativa relacionada con la tauromaquia, pese a la petición de los defensores de la tradición de realizar una consulta ciudadana previa. El 24 de mayo, activistas a favor de los derechos animales rechazaron la consulta, argumentando que la protección animal no debe someterse a votación.
Hidalgo se encuentra en una encrucijada entre la defensa de la tradición taurina y la creciente exigencia social de garantizar el bienestar animal, mientras la presión pública, impulsada por figuras como Kate del Castillo, busca que el Estado cumpla con lo establecido en la Constitución.