Kate del Castillo exige al gobierno de Hidalgo leyes para erradicar la tauromaquia

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La actriz Kate del Castillo pidió al gobernador Julio Menchaca y a la ciudadanía hidalguense impulsar una iniciativa legislativa que prohíba las corridas de toros, recordando la obligación constitucional de proteger a los animales. La petición se produce en medio de un debate legislativo que culminó con la votación de la iniciativa taurina el 21 de mayo y la controversia sobre una posible consulta pública.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/05/2026 02:15 PM.
En Espectáculos y editada el 26/05/2026 03:10 PM.