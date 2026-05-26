Maribel Guardia revisa su testamento y limita la herencia de su nieto José Julián

En una rueda de prensa celebrada el 26 de mayo de 2026, la actriz y cantante costarricense Maribel Guardia confirmó que ha modificado su testamento tras la decisión judicial que la destituyó como tutora de su nieto, José Julián Figueroa, y nombró a la periodista Addis Tuñón como nueva tutora testamentaria.
Guardia declaró que, aunque mantendrá una “buena parte” del legado para el menor, ya no le dejará la totalidad de sus bienes como había anunciado en años anteriores. Los activos que ya están registrados a nombre de José Julián serán entregados cuando él cumpla 30 años, edad en la que, según la actriz, podrá “tomar sus propias decisiones”.
“Tengo unas cosas ya a nombre del niño; por supuesto, se le entregará cuando tenga 30 años, que ya él sea un adulto y tome sus propias decisiones”, explicó la artista ante los medios.
El anuncio representa una ruptura con la postura pública que Guardia mantuvo durante mucho tiempo, en la que aseguraba que su nieto heredaría todo su patrimonio al fallecer. La decisión llega en medio de un conflicto legal y mediático con la madre del menor, quien había solicitado la sustitución de la tutora.
Guardia cuestionó la designación de Addis Tuñón, alegando un posible conflicto de intereses: “Esta persona no va a defender al niño, va a defender a la mamá. Yo nunca la vi por mi casa en los ocho años que vivió el niño conmigo, nunca fue a verlo”.
Desde el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa, la actriz había solicitado ante un juez la responsabilidad de los gastos de manutención del niño, compromiso que, según ella, quedó registrado y sellado judicialmente, aunque la otra parte no lo aceptó.
Al cerrar sus declaraciones, Guardia expresó resignación y dejó el asunto “en manos de Dios”, señalando que el proceso le duele profundamente: “Lo del niño me duele muchísimo, pero después de lo de mi hijo, ya mi corazón ya sabe de dolores”.