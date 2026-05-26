Maribel Guardia revisa su testamento y limita la herencia de su nieto José Julián

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Después de ser destituida como tutora judicial de José Julián Figueroa y reemplazada por la periodista Addis Tuñón, la actriz anunció que el menor recibirá solo una parte de su patrimonio, con entrega de bienes programada a los 30 años.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/05/2026 06:26 AM.
En Espectáculos y editada el 26/05/2026 08:36 AM.