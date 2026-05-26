Mía Rubín elogia a Ángela Aguilar pero afirma que no tiene en mente una colaboración

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La cantante Mía Rubín aclaró que su silencio ante la mención de Ángela Aguilar no fue un desaire, reconoció el talento de la joven regionalista y señaló que, por el momento, no contempla trabajar con ella, aunque no cierra la posibilidad en el futuro.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/05/2026 02:56 PM.
En Espectáculos y editada el 26/05/2026 02:56 PM.