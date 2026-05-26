Mía Rubín elogia a Ángela Aguilar pero afirma que no tiene en mente una colaboración

En una entrevista concedida a Ernesto Buitrón, la cantante Mía Rubín respondió a la polémica generada en redes sociales tras su vacilación al mencionar a Ángela Aguilar como posible colaboradora. El breve "Pues…" que pronunció al ser preguntada fue interpretado como un rechazo, lo que avivó especulaciones sobre una supuesta enemistad entre ambas artistas.
Rubín explicó que su silencio no tiene relación con la capacidad artística de Aguilar, sino con el temor a ser arrastrada a la controversia que rodea la vida sentimental de la joven, especialmente por su vínculo con Christian Nodal. "Si decía que sí, iba a haber problema; si decía que no, también", afirmó la hija de Erik Rubín y Andrea Legarreta.
La cantante reiteró su admiración por la trayectoria de Ángela Aguilar, quien ha construido una carrera sólida en la música regional mexicana desde muy joven. Sin embargo, subrayó que actualmente no contempla una colaboración con la artista, aunque dejó la puerta abierta: "Si se da, pues qué padre. Si no, no pasa nada. No es algo que tenga en mente".
Rubín también aprovechó la entrevista para expresar su deseo de mantenerse al margen de los debates sobre la vida privada de Aguilar, señalando la polarización que se vive en redes sociales. En cambio, destacó que sus aspiraciones de trabajo conjunto se inclinan más hacia artistas como Lucero, Mijares y la rapera Cazzu, a quienes describió como referentes de su gusto musical.