Paul McCartney equipara la fama mundial de Taylor Swift a la Beatlemanía

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El ex‑Beatle, de 83 años, declaró en una entrevista con BBC Radio 2 que la popularidad global de Taylor Swift alcanza niveles semejantes a los que vivieron los Beatles en su apogeo, y recordó su vínculo personal con la cantante a través de su familia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/05/2026 03:49 PM.
En Espectáculos y editada el 26/05/2026 04:19 PM.