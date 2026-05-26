Paul McCartney equipara la fama mundial de Taylor Swift a la Beatlemanía

En una entrevista concedida a BBC Radio 2 dentro del programa Tracks of My Years, Paul McCartney afirmó que la fama que hoy disfruta Taylor Swift es comparable a la que los Beatles alcanzaron durante la Beatlemanía. El músico, de 83 años, explicó al periodista Vernon Kay: “Ves el paralelo: la fama, el alcance de la fama. La fama mundial que tiene Taylor Swift y la que nosotros tuvimos”.
McCartney subrayó que, aunque reconoce la magnitud del éxito de Swift, no considera necesario ofrecerle consejos, aunque añadió con humor que, si ella lo pidiera, estaría dispuesto a ayudar: “Soy como el hermano mayor de esa generación… o más bien el abuelo”.
El ex‑Beatle recordó que los Beatles vendieron más de 600 millones de álbumes y siguen ostentando el récord de mayor número de canciones número uno en el Billboard Hot 100. Por su parte, Swift superó en octubre del año pasado un hito que los Beatles habían mantenido desde 1964, al colocar simultáneamente siete canciones en el Top 10 del Global Chart, superando las seis que los cuartetos de Liverpool lograron hace más de seis décadas.
McCartney también reveló que conoce personalmente a Swift y a otras figuras del pop actual gracias a las reuniones organizadas por su esposa, Nancy Shevell, y su hija, la diseñadora Stella McCartney. “Muchas de esas chicas estuvieron en esta fiesta: estaba Taylor, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter”, comentó.
Esta no es la primera vez que McCartney elogia a la cantante. En una portada conjunta para Rolling Stone en 2020, analizó el proceso creativo de Swift alrededor del álbum Folklore y destacó la canción “Peace”. Además, explicó que su tema “Who Cares”, incluido en el álbum Egypt Station (2018), se inspiró directamente en la relación que Swift mantiene con sus fans.
Otros artistas también han trazado paralelos entre la Beatlemanía y el fenómeno Swift. Billy Joel, tras asistir al Eras Tour, describió el impacto de la cantante como “similar al de la Beatlemanía”. Sin embargo, Swift ha respondido con modestia a estas comparaciones, señalando que los Beatles tenían “algo especial”.