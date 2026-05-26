Penélope Cruz confesó que creyó tener un aneurisma cerebral durante el rodaje de “La Bola Negra”

Durante la presentación de La Bola Negra en el Festival de Cannes, Penélope Cruz admitió que, en medio del rodaje, creyó estar padeciendo un aneurisma cerebral, una condición que, según la Clínica Mayo, consiste en la protuberancia de un vaso sanguíneo en el cerebro.
La actriz explicó que, tras experimentar síntomas que le generaron alarma, consultó a un médico que, después de varios exámenes, le aseguró que podía continuar trabajando sin riesgos. Decidió mantener la información reservada y seguir con las grabaciones, sin notificar al equipo, hasta concluir su participación en la película.
La revelación surgió en la conferencia de prensa donde la cinta, dirigida por los hermanos Almodóvar, recibió una ovación de pie de 16 minutos en su estreno en el Grand Théâtre Lumière. Además de Cruz, el elenco incluye a Glenn Close, Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Lola Dueñas y Carlos González.
Penélope Cruz, ganadora del Óscar y una de las figuras más reconocidas del cine español e internacional, ha destacado por su versatilidad en dramas de Pedro Almodóvar y en grandes producciones de Hollywood como Vanilla Sky y Vicky Cristina Barcelona. Su testimonio subraya la importancia de la atención médica oportuna y la presión que pueden enfrentar los artistas durante intensas jornadas de rodaje.