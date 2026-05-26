Penélope Cruz confesó que creyó tener un aneurisma cerebral durante el rodaje de “La Bola Negra”

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En la rueda de prensa del Festival de Cannes, la actriz española reveló que, mientras filmaba la cinta de los Javis, pensó estar sufriendo un aneurisma cerebral. La falsa alarma médica se mantuvo en secreto hasta terminar la producción, convirtiéndose en una anécdota que sorprendió al público.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/05/2026 06:24 AM.
En Espectáculos y editada el 26/05/2026 08:38 AM.