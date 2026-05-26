Russell Crowe protagoniza tenso enfrentamiento con fans en París

Un clip difundido en redes sociales capturó al ganador del Óscar, Russell Crowe, mientras frenaba de manera brusca a un grupo de seguidores que intentaban acercarse a él en la calle frente a su hotel en París. El actor, conocido por su carácter firme, lanzó advertencias como “Don’t f***ing push in on me” y “Stay where you are”, antes de permitir que la situación se calmara.
El incidente, ocurrido durante una visita del actor a la capital francesa, generó una polarizada discusión en plataformas digitales. Por un lado, usuarios defendieron el derecho de Crowe a preservar su espacio personal y a evitar el acoso; por otro, algunos calificaron su reacción como desmesurada y poco profesional.
En Twitter, el video se viralizó bajo el título “RUSSELL CROWE LOSES IT ON FANS IN PARIS”, acumulando miles de reproducciones y comentarios que oscilan entre la empatía y la crítica. Comentarios como “¡No lo empujen, Russell!” y “¿Era necesario ese tono?” reflejan la división de opiniones.
Este no es el primer episodio que alimenta la reputación de Crowe como una figura de temperamento explosivo. En 2005, el actor fue arrestado en Nueva York tras agredir a un empleado de hotel con un teléfono móvil. Asimismo, ha abandonado entrevistas, ha criticado a colegas como George Clooney y Robert De Niro, y fue objeto de una parodia en la serie animada South Park que satirizaba su propensión a los conflictos.
El debate actual vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de los límites entre la intimidad de los artistas y la expectativa del público. Mientras algunos abogan por un mayor respeto al espacio personal de las celebridades, otros argumentan que la fama conlleva una responsabilidad de accesibilidad. En cualquier caso, la imagen de Crowe en París reaviva una conversación que sigue sin resolverse en la era de la viralidad.