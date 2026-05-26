Russell Crowe protagoniza tenso enfrentamiento con fans en París

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Un video viral muestra al actor neozelandés detener de forma tajante a una multitud de seguidores en la capital francesa, reavivando el debate sobre los límites entre celebridades y admiradores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/05/2026 06:18 AM.
En Espectáculos y editada el 26/05/2026 09:09 AM.