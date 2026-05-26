Pati Chapoy lidera la resistencia mediática contra el llamado de Sheinbaum de no ver TV Azteca

...

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la población que evite sintonizar TV Azteca, acusando al canal de difundir noticias falsas. La conductora Pati Chapoy, junto a TV Azteca y varios periodistas, calificaron la medida como censura y prometieron seguir transmitiendo sin ceder a presiones gubernamentales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/05/2026 08:49 AM.
En Espectáculos y editada el 26/05/2026 09:05 AM.