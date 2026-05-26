Pati Chapoy lidera la resistencia mediática contra el llamado de Sheinbaum de no ver TV Azteca

En la conferencia matutina del 25 de mayo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pidió a los mexicanos que no sintonizaran TV Azteca, argumentando que la cadena estaría involucrada en campañas de desinformación contra su gobierno. La petición surgió tras la crítica al colectivo “Mexicanos al Grito de Paz”, que difunde imágenes de funcionarios de Morena bajo la etiqueta de “narcopolíticos”.
La reacción más visible provino de Pati Chapoy, conductora del programa Ventaneando. Chapoy describió el llamado presidencial como “muy desagradable” y defendió el derecho de la audiencia a decidir su contenido: “Creo que los mexicanos no necesitamos que absolutamente nadie nos diga qué vemos o qué no vemos”. Añadió que la presidenta intenta desviar la atención de los problemas reales del país y concluyó con un llamado a la resistencia: “No se dejen, aquí vamos a seguir y seguiremos”.
TV Azteca emitió un comunicado institucional calificando la solicitud de Sheinbaum como un intento evidente de censura y una agresión directa a la libertad de expresión y de prensa. El documento fue respaldado por periodistas como Javier Alatorre, Alejandro Villalvazo y el elenco de ADN Noticias. En su noticiero nocturno, Alatorre advirtió sobre posibles implicaciones legales y electorales, subrayando la necesidad de oponerse a cualquier forma de mordaza.
Otros conductores, como Sergio Sepúlveda de Venga la Alegría, también denunciaron el llamado, señalando que la presidenta había calificado la medida como un “boicot”. En un segmento titulado “Quién es quién en las mentiras”, Villalvazo confrontó los tuits oficiales de Sheinbaum sobre supuestos avances de la 4T con datos sobre el Tren Interoceánico, inactivo desde el 28 de diciembre de 2025 tras un descarrilamiento mortal en Oaxaca.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación en X (antes Twitter), calificando las declaraciones de la presidenta como “desafortunadas” y advirtiendo que podrían agravar la estigmatización de los medios y afectar la libertad de prensa.
Hasta el momento, el gobierno federal no ha emitido una respuesta oficial a las acusaciones de censura planteadas por TV Azteca y organizaciones de prensa.