Sherlyn explota contra Addis Tuñón tras quitarle a Maribel Guardia la tutela del nieto

La actriz y conductora Sherlyn González arremetió contra Addis Tuñón después de que la presentadora de "De Primera Mano" fuera nombrada tutora legal del hijo de Imelda Tuñón y Julián Figueroa, sustituyendo a Maribel Guardia.
Durante una transmisión en vivo del programa de entretenimiento Desiguales, Sherlyn expresó su preocupación por la designación, afirmando que la nueva tutora ha estado "en contra de Maribel Guardia" y que su nombramiento podría desencadenar la revelación de más detalles del conflicto legal.
Una co‑presentadora, que conoce a Addis Tuñón, añadió que, a su juicio, la forma en que ha manejado el caso es cuestionable, pues habría expuesto datos privados del menor. Según Sherlyn, Imelda Tuñón habría compartido material delicado con Addis Tuñón, información que supuestamente se difundió en "De Primera Mano".
El caso ha generado controversia en el medio del espectáculo, pues Maribel Guardia, quien había sido tutora del nieto, perdió la custodia legal. La comunidad sigue atenta a los próximos pasos judiciales y a la posible divulgación de pruebas que involucren a la familia Tuñón.
Mientras tanto, Sherlyn González reiteró que la prioridad debe ser el bienestar del menor y que cualquier acción que comprometa su privacidad será objeto de crítica pública.