Sherlyn explota contra Addis Tuñón tras quitarle a Maribel Guardia la tutela del nieto

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La actriz y presentadora Sherlyn González cuestionó la idoneidad de Addis Tuñón como nueva tutora legal del menor, tras la polémica designación que reemplaza a Maribel Guardia. En el programa "Desiguales" señaló que la medida podría revelar más detalles del caso y acusó a Tuñón de exponer información privada del niño.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/05/2026 08:52 AM.
En Espectáculos y editada el 26/05/2026 10:15 AM.