Fallece Sonny Rollins, el “coloso del saxofón”, a los 95 años

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El legendario saxofonista de jazz Sonny Rollins murió este 26 de mayo de 2026 en su residencia de Woodstock, Nueva York, a los 95 años. La familia anunció su fallecimiento sin especificar causa, poniendo fin a una vida dedicada a la música y a la innovación artística.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/05/2026 06:23 AM.
En Espectáculos y editada el 26/05/2026 06:30 AM.